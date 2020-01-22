أمين عام الأمم المتحدة يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

القاهرة - (د ب أ):

رحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

ونقل ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم جوتيريش، عنه القول إنه يتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة، برئاسة حسان دياب، بما في ذلك في دعم برنامج الإصلاح في لبنان وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب.

كما جدد الأمين العام، وفقا لبيان للمتحدث باسمه، التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان "في سبيل تقوية سيادته واستقراره واستقلاله السياسي وفقا لاتفاق الطائف وإعلان بعبدا، والتنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن 1701و1559 وغيرها من القرارات ذات الصلة التي لا تزال ضرورية لاستقرار لبنان والمنطقة".

وتم الليلة الماضية إعلان تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 20 وزيرا، خلفا لحكومة سعد الحريري التي سبق أن استقالت في أكتوبر.

وجاء تشكيل الحكومة بعد 33 يوما من تكليف دياب بتشكيل حكومة جديدة.

ولم تتضمّن حكومة دياب وجوها من الحكومة السابقة.

وأعرب محتجون عن رفضهم للحكومة الجديدة ووصفوها بـ"المستفزة" كونها، وفقا لهم، تشكلت من وزراء تابعين للسلطة السياسية.