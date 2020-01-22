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اليابان وروسيا توقعان اتفاقا للتعاون في مجال متاحف الفضاء

10:01 ص الأربعاء 22 يناير 2020
اليابان وروسيا توقعان اتفاقا للتعاون في مجال متاحف الفضاء

اليابان وروسيا

طوكيو- (د ب أ):

وقع متحفان معنيان بالفضاء في اليابان وروسيا مذكرة تفاهم للتعاون بشأن الفعاليات والمعارض، التي يقيمها المتحفان، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأربعاء.

فقد وقع متحف جيفو- كاكاميجاهارا للفضاء في مقاطعة جيفو، وسط اليابان ومتحف "كوسمونيتيكس" في موسكو الاتفاق.

وأقيمت مراسم التوقيع في متحف موسكو أمس الثلاثاء. وكان من بين الحاضرين، رئيسا المتحفين ورواد فضاء روس.

وخلال حفل المراسم، ذكر رئيس متحف اليابان، تاكافومي ماتسوي أن المتحف الروسي لديه مجموعة ضخمة من المواد القيمة، التي تظهر أكبر إنجازات لروسيا بوصفها دولة رائدة في تنمية الفضاء.

وأضاف ماتسوي أنه يتطلع للتعاون مع روسيا في هذا المجال.

وذكرت رئيسة المتحف الروسي، ناتاليا ارتوهينا انها واثقة من أن المتحفين يمكن أن يقيما علاقات جيدة.

ويضم متحف جيفو نموذجا بالحجم الطبيعي لمختبر الفضاء الياباني "كيبو"، الموجود على متن محطة الفضاء الدولية.

وبموجب الاتفاق، سيقدم المتحفان مفردات من المجموعات الخاصة ببعضهماالبعض لتنظيم الفعاليات بشكل مشترك.

اليابان روسيا متاحف الفضاء طوكيو

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