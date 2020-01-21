تركيا: توقيف 4 نساء بتهمة الانتماء لداعش ... إحداهن زوجة أمير سابق بالتنظيم

أنقرة- (د ب أ):

أوقفت السلطات الأمنية التركية أربع نساء، إحداهن زوجة أمير سابق في تنظيم داعش الإرهابي، بعدما دخلن إلى الأراضي التركية قادمات من سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية تركية القول اليوم الثلاثاء إنه تم توقيف الأربعة في ولاية هطاي جنوبي البلاد، وجرى نقلهن إلى مديرية الأمن، ومن ثم إحالتهن إلى القضاء التركي.

وأضافت المصادر أنه تبين أن إحداهن زوجة أمير سابق لداعش بمدينة الرقة السورية، وكان قُتل عام 2017 .

وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الواردة تفيد بأن النساء الأربعة انخرطن في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا في 2014، وشاركن في أنشطة قتالية في محافظتي دير الزور والرقة السوريتين.

ولم يوضح التقرير جنسيات الموقوفات.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية.

وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.