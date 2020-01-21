الصين تتخذ إجراءات جديدة في ظل تفشي فيروس كورونا

بكين- (د ب ا):

حظرت السلطات في مدينة ووهان الصينية المجموعات السياحية من مغادرة المدينة في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة أربعة أشخاص وأصاب المئات.

وذكرت صحيفة بيبولز ديلي أن شرطة المرور سوف تقوم بعمليات تفتيش عشوائية للسيارات الخاصة التي تدخل وتغادر المدينة للتأكد من ما إذا كانت تحمل طيورا حية أو حيوانات برية.

وأضافت الصحيفة أن المدينة قامت أيضا بتركيب أجهزة قياس حرارة تعمل بالأشعة تحت الحمراء في المطارات والسكك الحديدية ومحطات الشاحنات لرصد أي حالات جديدة مصابة بالفيروس، كما دعت إلى إجراء عمليات تطهير لمركبات النقل العامة يوميا.