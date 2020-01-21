اليابان تتبنى سلسلة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا الجديد

طوكيو- (د ب ا):

تبنت الحكومة اليابانية سلسلة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا الجديد الذي سجلت البلاد أول حالة إصابة به الأسبوع الماضي.

وكانت السلطات الطبية في اليابان قد أكدت إصابة مواطن، عاد إلى طوكيو قادما من إقليم ووهان الصيني بالفيروس الخميس الماضي.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي التقى بالوزراء المعنيين اليوم الثلاثاء لمناقشة القضية.

وأشارت إلى أن الوزراء اتفقوا على أن يقوم مسؤولو الحجر الصحي بفحص الأشخاص القادمين من المناطق عالية الخطورة لمنع دخول الفيروس إلى اليابان.

وقالت الحكومة إنها سوف تنسق مع الدول الأخرى والمنظمات المعنية، كما سوف تعمل على جمع معلومات من منظمة الصحة العالمية ومنظمات صحية أخرى.

وقال آبي إنه لم يتم تأكيد انتقال الفيروس من شخص لآخر، ولكنه أشار إلى أنه تعين توخي الحذر في ضوء تزايد عدد المصابين بالفيروس في الصين.

وقال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو إنه سوف يتم توزيع استبيان بشأن أعراض الفيروس على الركاب الذين يصلون على متن رحلات قادمة من إقليم ووهان الصيني، حيث بدأ تفشي الفيروس.

كما سوف يُطلب من ركاب الرحلات القادمة من مدينة شنجهاي إبلاغ أطقم الطائرات ما إذا كانوا يعانون من حمى أو أعراض أخرى.

وأضاف كاتو عقب الاجتماع الوزاري اليوم إن منظمة الصحة العالمية سوف تعقد اجتماعا طارئا بشأن تفشي الفيروس.