سعيد وماكرون يشددان على مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة تخص ليبيا

تونس- (د ب أ):

أكد الرئيسان التونسي والفرنسي قيس سعيد وايمانويل ماكرون على ضرورة مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة، بشأن جهود التسوية للأزمة في ليبيا.

وأفادت الرئاسة التونسية اليوم الاثنين بأن محادثة هاتفية بين الرئيسين جرت مساء أمس الأحد أشارت إلى ضرورة مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة، ردا على غيابها عن مؤتمر برلين.

وقالت الرئاسة، في بيان لها، "بلغ الرئيس الفرنسي رئيس الجمهورية تفهمه عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين الذي عقد أمس، وأحاطه علما بما تم مناقشته والتوصل إليه في هذا المؤتمر".

وكانت تونس اعتذرت عن عدم المشاركة في المؤتمر لاستلامها الدعوة بشكل متأخر، بعد أن كانت أعلنت قبل ذلك عن استيائها لتجاهلها وتغييبها من قبل ألمانيا.

ونقلت الرئاسة عن الرئيس سعيد :"تونس هي أكثر الدول تضررا من الوضع السائد اليوم في ليبيا، فهي التي تتحمل بحكم موقعها الجغرافي أكثر من أي دولة أخرى آثار هذه الحرب على المستوى الأمني، وعلى كافة المستويات الأخرى".

وقالت الخارجية التونسية في وقت سابق إن تونس تظل مقصد الأشقاء في ليبيا "من منطلق الأخوة والجيرة والتاريخ المشترك" ولكنها لفتت في نفس الوقت إلى أن "تونس قد تضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أي تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا".