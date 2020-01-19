وصول جثامين الضحايا الاوكرانيين للطائرة الاوكرانية المنكوبة الى كييف

كييف (أ ف ب)

وصلت نعوش الضحايا الأوكرانيين ال11 الذين قضوا بعد أن أسقط صاروخ إيراني عن طريق الخطأ الطائرة التي كانوا على متنها الأحد إلى كييف وسط توتر شديد مع واشنطن.

وحضر الرئيس فلوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اوليكسي غونشاروك ومسؤولون آخرون مراسم إخراج نعوش أفراد طاقم الطائرة التسعة ومسافرين من الطائرة على مدرج مطار كييف وفقا لمشاهد صورت مباشرة.

ووقف عاملون في شركة الطيران الأوكرانية على أرض المدرج يحملون الورود وبعضهم يبكي في استقبال النعوش التي لفت بالعلم الأوكراني.

وكانت طائرة البوينغ 737 متوجهة إلى كييف لكنها تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران في الثامن من يناير ما أدى إلى مقتل جميع ركابها ومعظمهم من الإيرانيين والكنديين.

وتحطمت الطائرة بعيد إطلاق إيران صورايخ على القوات الأميركية في العراق ردا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية بطائرة مسيرة أميركية في بغداد.

وبعد أيام اعترفت طهران باسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.