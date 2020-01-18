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عودة الهدوء إلى وسط بيروت بعد اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن

10:24 م السبت 18 يناير 2020
عودة الهدوء إلى وسط بيروت بعد اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن

احتجاجات لبنان

وكالات

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، في نبأ لها مساء اليوم السبت، أن الهدوء عاد إلى وسط بيروت، بعد اشتباكات دامية بين قوات الأمن المدعومة بعناصر مكافحة الشغب والمتظاهرين.

وأكدت الوكالة الرسمية، أن قوات الأمن اعتقلت عددًا من المتظاهرين خلال الاشتباكات التي اندلعت اليوم، فيما أصيب عددًا من الجانبين.

وكان الصليب الأحمر اللبناني، قد أعلن في وقت سابق مساء اليوم، عن إصابة 165 شخصًا خلال الاشتباكات دون توضيح إلى جانب ينتمون.

احتجاجات لبنان لبنان اشتباكات بيروت

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