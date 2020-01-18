الرئيس الجزائري يغادر إلى برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا

الجزائر - (د ب أ):

غادر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بلاده متوجها إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية.

وكان في توديع الرئيس تبون بمطار الجزائر الدولي، رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ورئيس أركان الجيش بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة.

ويرافق رئيس الجمهورية إلى مؤتمر برلين وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الألمانية تسعى من خلال استضافة هذا المؤتمر، إلى دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق المصالحة في هذا البلد والتوصل إلى "ليبيا ذات سيادة".

ويشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا،العديد من الدول من بينها الجزائر، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر والإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.