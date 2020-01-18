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الجيش اليمني: مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين شرقي البلاد

07:54 م السبت 18 يناير 2020
الجيش اليمني: مقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين شرقي البلاد

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ)

أفادت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية،اليوم السبت، بسقوط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي الحوثيين بمعارك في مديرية نهم، شرقي البلاد.

وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أطلعت عليه وكالة الانباء الألمانية(د.ب.أ)،إن رجال الجيش الوطني، مسنودين بتحالف دعم الشرعية، شنوا هجوماً واسعاً على مواقع المليشيات الحوثية على امتداد جبهات مديرية نهم (الميمنة – الميسرة- قلب جبهة نهم).

وأوضح البيان، أن الهجوم انطلق منذ فجر أمس الجمعة" ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن".

وأكد البيان سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض.

وذكر البيان أن مدفعية الجيش "استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، سقط على إثرها قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير طقمين وعربة مدرّعة".

ولم يصدر الحوثيون أي تصريح بخصوص هذه الخسائر حتى الآن.

وتخضع معظم أجزاء مديرية نهم لسيطرة الجيش اليمني، فيما يسيطر الحوثيون على بعض المواقع وتشهد تلك المواقع اشتباكات متقطعة بين الطرفين.

الجيش اليمني صنعاء اليمن الحوثيين

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