بوتين يشارك في محادثات السلام بشأن ليبيا في برلين

موسكو- (د ب أ):

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم عن المكتب قوله في بيان: "في 19 يناير، سيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا. من المتوقع تبادل الآراء حول مشاكل حل الأزمة الليبية، بما في ذلك وقف الاعمال القتالية، ومصالحة الأطراف المتنازعة وإطلاق حوار سياسي واسع تحت رعاية الأمم المتحدة".

وكان وزير الخارجية الروسي في حكومة تصريف الأعمال، سيرجي لافروف قد أعلن، أنه تم الاتفاق على الوثائق الختامية لمؤتمر برلين حول ليبيا وأنها لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن في الشأن الليبي.

كانت روسيا قد استضافت اجتماعا حول ليبيا يوم الاثنين الماضي بمشاركة تركيا ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ،ولكنه انتهى بدون التوصل إلى اتفاق.