أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة ماجدة الصباحي حادث ميكروباص الطبيبات منتدى غاز شرق المتوسط أحداث ليبيا أسعار الذهب الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بوتين يشارك في محادثات السلام بشأن ليبيا في برلين

02:44 م الجمعة 17 يناير 2020
بوتين يشارك في محادثات السلام بشأن ليبيا في برلين

فلاديمير بوتين

موسكو- (د ب أ):

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم عن المكتب قوله في بيان: "في 19 يناير، سيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا. من المتوقع تبادل الآراء حول مشاكل حل الأزمة الليبية، بما في ذلك وقف الاعمال القتالية، ومصالحة الأطراف المتنازعة وإطلاق حوار سياسي واسع تحت رعاية الأمم المتحدة".

وكان وزير الخارجية الروسي في حكومة تصريف الأعمال، سيرجي لافروف قد أعلن، أنه تم الاتفاق على الوثائق الختامية لمؤتمر برلين حول ليبيا وأنها لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن في الشأن الليبي.

كانت روسيا قد استضافت اجتماعا حول ليبيا يوم الاثنين الماضي بمشاركة تركيا ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ،ولكنه انتهى بدون التوصل إلى اتفاق.

فلاديمير بوتين مؤتمر برلين سيرجي لافروف خليفة حفتر أحداث ليبيا

الخبر التالى:

رئيس المخابرات السعودية السابق: مقتل سليماني لن يوقف إيران
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"بكاء غادة نافع ومشاركة فنانين".. 37 صورة ترصد جنازة الفنانة ماجدة