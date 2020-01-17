خامنئي : الرد الصاروخي الإيراني كسر شوكة أمريكا

طهران- (د ب ا):

أكد قائد الثورة الاسلامية الإيرانية علي خامنئي، اليوم الجمعة "إن الرد الصاروخي الايراني على قاعدة عين الاسد قد كسر شوكة امريكا".

كانت إيران قد قصفت قاعدتين امريكيتين في العراق (احداهماعين الأسد) ردا على مقتل سليماني في هجوم امريكي مطلع الشهر الجاري قرب مطار بغداد قُتل فيه ايضا ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية.

وحول حادثة الطائرة الأوكرانية التي سقطت في ايران يوم الثامن من الشهر الجاري، قال خامنئي في خطبة الجمعة، وهى المرة الأولي التي يؤم فيها الصلاة منذ 8 اعوام، قال " قلوبنا تألمت لحادثة سقوط الطائرة المريرة، مشيرا إلى أن الاعلام الامريكي اراد ان ينسى الشعب الايراني استشهاد الشهيدين بالتركيز على حادث سقوط الطائرة"، منوها إلى أن الاعداء فرحوا بحادث سقوط الطائرة وسعوا لتحميل حرس الثورة المسؤولية.

وحول اعلان بريطانيا وفرنسا والمانيا تفعيل آلية فض المنازعات مع إيران، أوضح خامنئي أن هذه الدول الاوروبية الثلاث اصغر من أن تركع الشعب الايراني، مؤكدا "إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تخدم مصالح أمريكا ولا يمكن الوثوق بهم في الاتفاق النووي".

كانت الدول الثلاث قد اعلنت يوم الثلاثاء الماضي تفعيل آلية فض النزاعات مع إيران، وذلك بعد انتهاكاتها للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 .

ويتيح تفعيل الآلية في نهاية الأمر إعادة فرض عقوبات على طهران.

وكانت إيران أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تفي بأي التزامات بموجب الاتفاق، وذلك بعد اغتيال الولايات المتحدة سليماني.