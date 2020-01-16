بومبيو يتوجه السبت إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر دولي بشأن ليبيا

واشنطن - (د ب أ):

قالت الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الوزير مايك بومبيو سيتوجه مطلع الأسبوع المقبل إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر دولي بشأن ليبيا.

وسيغادر بومبيو الولايات المتحدة يوم السبت ويصل برلين لحضور المؤتمر الذي تدعمه الأمم المتحدة يوم الأحد المقبل. وبعد ذلك، سيتوجه بومبيو إلى الأمريكيتين لزيارة كولومبيا وكوستاريكا وجامايكا.