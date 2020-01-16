رئيس البرلمان الليبي: سنستعين بالعرب حال التدخل تركيا لاحتلال البلاد

موسكو - أ ش أ

قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق إنه "حال التدخل التركي وإرسال قوات لاحتلال ليبيا فسيتم الاستعانة بالدول العربية".

وأضاف صالح - في حواره مع "سبوتنيك" اليوم الخميس - : "أعتقد أنه عند نقطة الصفر ومحاولة احتلال ليبيا لن يتردد أحد من العرب خاصة أن ليبيا لها تاريخها المشرف في الوقوف إلى جانب العرب وبالتالي نعتقد أن العرب سيكون لهم موقفهم الجاد في هذه الحالة".

وتابع : "حتى الآن لا نحتاج إلى مساندة عسكرية، لكن إذا تدخلت تركيا حسب تهديدات الرئيس التركي، فإنه لا مناص من الاستعانة بالدول العربية، فالعرب هم الأولى".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، اليوم الخميس، أن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس قبل أيام من موعد مؤتمر في برلين بشأن الصراع الدائر في ليبيا.

وحثت تركيا وروسيا الأسبوع الماضي الطرفين المتحاربين في ليبيا على إعلان وقف لإطلاق النار. لكن رغم محادثات في موسكو كان هدفها وقف هجوم خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المستمر منذ شهور للسيطرة على العاصمة الليبية لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق ولم يوقع حفتر على اتفاق هدنة ملزم يوم الاثنين.

وقالت تركيا في وقت سابق إنها أرسلت فريق تدريب وتعاون يعمل الآن في ليبيا.

وقال أردوغان اليوم إن تركيا بدأت نشر قواتها في ليبيا وإنها ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها.

وتستضيف ألمانيا يوم الأحد مؤتمرًا بشأن ليبيا يضم الطرفين المتحاربين والأطراف الأجنبية المساندة لكل منهما وممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا. ووجهت الدعوة لحفتر والسراج لحضور المؤتمر لكن لم يتضح ما إذا كانا سيحضرا.

ووقعت تركيا وليبيا اتفاقين في نوفمبر أحدهما بشأن التعاون العسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.