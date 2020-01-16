روحاني: واشنطن خططت للقضاء على نظامنا خلال 3 أشهر وفشلت

القاهرة- وكالات:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، إن الإدارة الأمريكية خططت للقضاء على النظام الإيراني في غضون 3 أشهر وفشلت، مُشيرًا إلى تغيّر الخطاب الأمريكي إلى حدٍ كبير تجاه طهران بعد الضربة الصاروخية التي وجّهتها إلى القواعد الأمريكية في العراق.

وأضاف في كلمة مُتلفزة من اجتماع الدورة الـ59 للجمعية العامة للبنك المركزي الإيراني، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تظلم الجميع وتعتدي على الجميع وتسحق مصالح الجميع، لكن لا أحد يجرؤ على قصف معسكراتها بالصواريخ كما فعلت إيران..".

وتابع: "ربما بعض الدول تطلق التحذيرات والتهديدات، لكن أن تهز قاعدتها العسكرية وتجبرها على التراجع عن تهديداتها وتجعل البنتاجون متيقظا طوال الليل فهذا أمر مهم .. لقد تغيرت اللهجة الأمريكية تجاهنا وتراجعت بعد هذه الضربة إلى حد كبير"، حسبما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأكمل: "ما بين الحرب والسلام رصاصة واحدة وإطلاقها يمكن أن يشعل الحرب في المنطقة، ولم يبق لدينا في الملف النووي أي حدود ونرفع تخصيبنا كل يوم"، مُشيرًا إلى أن تخصيب اليورانيوم يجري اليوم أكثر مما كان عليه قبل توقيع الاتفاق النووي. وقال "لا قيود بعد الآن على البرنامج النووي الإيراني".

وأكّد روحاني عدم انسحاب طهران من الاتفاق النووي، ودعوتها لبقية الدول الموقّعة عليه التعويض وإلا ستخفض من التزاماتها.

كانت إيران شنت هجومًا صاروخيًا الأسبوع الماضي على قاعدتين تستضيفان قواتًا أمريكية في العراق، وذلك ردًا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري قاسم سُليماني في غارة أمريكية ببغداد.