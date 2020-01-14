مصدر: مصر تشارك في مؤتمر برلين لبحث التهدئة في ليبيا

كتب - محمد عطايا:

قال مصدر في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستشارك في مؤتمر برلين المزمع عقده في 19 يناير المقبل، بالعاصمة الألمانية، لبحث سبل تهدئة الأوضاع في ليبيا.

وأعلنت الحكومة الألمانية، اليوم، عقد المؤتمر رسميًا في 19 يناير، ودعوة مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والكونغو، وإيطاليا، والجزائر، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، لكن لم يتم تحديد مستوى تمثيل الدول المدرجة في قائمة المدعوين.

وبحثت أمس الأطراف الليبية بشكل منفصل مع وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا، خلال المشاورات التي جرت في موسكو، إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

ويرفض قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أي تدخل أو وساطات أو مشاركة تركية في الإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.