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صحيفة: مقتل جندي سوداني خلال "التمرد المخابراتي" بالخرطوم

10:26 م الثلاثاء 14 يناير 2020
صحيفة: مقتل جندي سوداني خلال "التمرد المخابراتي" بالخرطوم

الجيش السوداني

وكالات:

قالت صحيفة المشهد السودانية، اليوم الثلاثاء، إن عسكريا قُتل وأصيب سبعة اخرين من قوات الجيش السوداني في الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الخرطوم.

وشهد السودان خلال الساعات الماضية تمردًا من جنود منتسبين سابقين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجًا على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن السلطات الأمنية أغلقت، اليوم الثلاثاء، المجال الجوى لمطار الخرطوم، ومنع إقلاع أو هبوط أى طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقة كافوري أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.

وأعلنت الحكومة السودانية أنها تسيطر على الأمور، فيما شهد موقع الأحداث انتشارا أمنيا كثيفًا من الدبابات والمدرعات.

الجيش السوداني الخرطوم التمرد المخابراتي جهاز المخابرات العامة السوداني

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