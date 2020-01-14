الحكومة السودانية: القوات المسلحة تعاملت مع محاولة التمرد في الخرطوم

وكالات

علق فيصل محمد صالح وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، على الأحداث التي شهدتها الخرطوم اليوم، مؤكدًا قدرة القوات المسلحة على حسم التمرد.

وطالب المتحدث باسم الحكومة، المواطنين بالابعتعاد عن أماكن تواجد القوات المتمردة إلى حين تأمين المواقع وإعادة السيطرة عليها، لافتًا إلى أن القوات المسلحة السودانية، تعاملت مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع والأحياء.

وقال إن وحدات من قوات هيئة العمليات، خرجت إلى الشوارع وأقامت بعض الحواجز والمتاريس وأطلقت الرصاص الحي في الهواء، مضيفًا أنه لم تسجل أي إصابات بين المواطنين والقوات النظامية.

وأكد أن العمل جار على إقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم لقوات الجيش، مشيرًا إلى أن الحادثة جاءت بعد قرار جهاز المخابرات بتسريح هيئة العمليات وتحويلها لجهاز لجمع المعلومات.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أن السلطات الأمنية أغلقت، اليوم الثلاثاء، المجال الجوى لمطار الخرطوم، ومنع إقلاع أو هبوط أى طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقة كافوري أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.

وقالت المصادر إن اغلاق السلطات لمطار الخرطوم جاء احترازيًا خشية وقوع حوادث جوية نتيجة إطلاق النار الكثيف بالهواء، بحسب صحيفة "المشهد" السودانية.

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة.