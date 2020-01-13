ترامب: الإعلام الكاذب والديمقراطيون يجعلون من سليماني رجلاً رائعًا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النواب الديمقراطيين ووسائل الإعلام، بسبب موقفهم من الغارة التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد في الثالث من يناير الجاري.

وكتب ترامب، في تغريدة على تويتر، مساء اليوم الإثنين، "الديمقراطيون والإعلام الكاذب يحاولون أن يجعلوا من الإرهابي سليماني رجلا رائعا، فقط لأن ما قمت به كان ينبغي أن يتم قبل 20 عاما".

وأضاف "أي شيء أقوم به، سواء كان متعلقا بالاقتصاد، الجيش، أو أي شيء آخر، سيتم رفضه من اليسار الراديكالي والديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".

ورد ترامب على تقارير تحدثت عن عدم وجود معلومات استخباراتية دقيقة عن تهديد وشيك من سليماني ، قائلاً "إن ذلك لا يهم نظرا لتاريخه الرهيب"، وأكد أن فريقه للأمن القومي اتفق على أن التهديد الوشيك الذي كان سليماني يمثله كان وراء قرار قتله.

وقال ترامب، في التغريدة، "الإعلام الكاذب وشركاؤه الديمقراطيون يعملون بجهد لتحديد إن كان الهجوم (الذي خطط له) سليماني وشيكا أم لا ، وإن كان فريقي موافقا ، الجواب للاثنين نعم قوية ، ولكن ذلك لا يهم نظرا لماضيه الرهيب".

وتأتي تصريحات ترامب بعد يوم على تصريحات وزير الدفاع مارك إسبر قال فيها إنه لم ير أدلة تؤشر على تخطيط إيران لاستهداف أربع سفارات أميركية.

وقتل سليماني في غارة أميركية قرب مطار بغداد، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين : "كانت لدينا معلومات محددة حول تهديد وشيك، يشمل هجمات على السفارات الأمريكية".

وسليماني مصنف على قائمة الإرهاب الأمريكية ، وفرضت عليه واشنطن عقوبات.