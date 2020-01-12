رئيس النواب الليبى يغادر القاهرة إلى روسيا لبحث آخر التطورات في بلاده

القاهرة - (د ب ا)

غادر القاهرة مساء اليوم الأحد، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، متوجهًا على رأس وفد إلى موسكو في زيارة لروسيا يبحث خلالها آخر التطورات في بلاده على ضوء إتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، على دور مصر الداعم لأمن واستقرار ليبيا والشرعية البرلمانية في البلاد، وذلك خلال كلمته أمام البرلمان المصري.

وقال عبد الحميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أن صالح شدد على رفض الشعب الليبي للتدخلات الخارجية، وإدانته الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

وكان صالح، قد إلتقى خلال زيارته لمصر مع علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد من القيادات وكبار المسئولين لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية إلى جانب مشاركته في بعض فعاليات البرلمان العربى لإستعراض الأزمة الليبية.

ورحبت مصر بوقف لإطلاق النار بدأ منتصف ليل السبت/الأحد بين قوات الجيش الليبي وقوات ما تسمى بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وأكدت دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحرالمتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، مع التعامل بحزم مع التدخل الأجنبي في البلاد.