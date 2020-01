الأمطار تُغرق مطار دُبي.. شاهد أغزر أمطار في تاريخ الإمارات

كتب - محمد صفوت

شهدت الإمارات العربية المتحدة حالة من الطقس السيء الذي ضرب البلاد، وخاصة إمارة دبي، وتساقطت الأمطار بغزارة حتى أغرقت مهابط مطار دبي، في واحدة من أغزر نوبات الأمطار التي تشهدها البلاد منذ 24 عامًا.

وفي مطار دبي الدولي، أحد أكبر مطارات العالم استقبالاً للمسافرين، تعطلت رحلات الطيران أمس السبت، بسبب غزارة الأمطار التي أغرقت عددًا من مهابط الطائرات.

وأعلن المطار، في بيان له عبر حسابه على موقع "تويتر"، إلغاء وتأجيل عددًا من الرحلات الجوية وتحويل رحلات أخرى إلى مطار دبي ورلد سنترال.

وكشفت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعات المياه في مهابط الطائرات، بعدما غمرت جزءا من ممرات مطار دبي الدولي، فيما تعمل السلطات بالمطار على سحب المياه التي غمرت بعض أجزاءه.

كما تأثرت صباح اليوم الأحد بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، وأعلنت هيئة الطيران أنها تعمل ما بوسعها مع شركائها في الخدمة لاستعادة العمليات إلى كامل طاقتها في أقرب وقت ممكن مع توقع التأخير في بعض الرحلات خلال اليوم.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات، فإن الأمطار سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة، ولم تحدث منذ ما يقرب من 24 عامًا، حيث بلغت كميات الأمطار المسجلة في منطقة خطم الشكلة بالعين خلال اليومين الماضيين 184.8 ملم، محطمة أعلى رقم مسجل منذ عام 1996 في خورفكان بواقع 144 ملم.

وجدد المركز الوطني، تحذيراته من الانزلاقات على الطرق، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة على الطرق السريعة والابتعاد عن أماكن جريان الأودية ومناطق تجمع المياه.

Heavy rainfall has caused disruptions to several flights departing from or arriving at @DXB today. Customers are requested to check their flight status on https://t.co/CE4AwEsjj5 for the latest information regarding their flights. We apologize for any inconvenience caused.