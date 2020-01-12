برلين تدين احتجاز السفير البريطاني مؤقتًا بطهران: "انتهاك غير مقبول"

برلين/طهران- (د ب أ):

أدانت الحكومة الألمانية الاعتقال المؤقت للسفير البريطاني في طهران ووصفته بأنه "انتهاك غير مقبول على الإطلاق للقانون الدولي".

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية،الأحد، عبر تويتر: " ندين هذا التصرف بكل وضوح. الامتثال للقواعد الأساسية في التعامل الدولي يصب في صالح الجميع".

كما أعربت فرنسا أيضا عن تضامنها التام مع بريطانيا. وجاء في بيان قصير للخارجية الفرنسية في باريس أنه من المتوقع أن تفي السلطات الإيرانية بالتزاماتها الدولية.

وأعرب منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن "قلقه الشديد" إزاء الاعتقال المؤقت للسفير البريطاني في طهران.

ودعا بوريل في تغريدة عبر تويتر، الأحد، إلى الامتثال التام لاتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وكتب: "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الحد من التصعيد ولتوفير مساحة للدبلوماسية".

يأتي ذلك فيما أعلنت الخارجية الإيرانية صباح الأحد انتظارها تقرير من قوات الأمن بشأن تفاصيل احتجاز السفير البريطاني لدى البلاد خلال مشاركته في احتجاجات شهدتها طهران الليلة الماضية.

وأكد السفير البريطاني روب ماكير، أنه لم يشارك في أي مظاهرات في طهران، وشدد على أن توقيف الدبلوماسيين عمل غير قانوني، وغرد على حسابه على موقع "تويتر": "استطيع أن أؤكد أني لم أشارك في أي مظاهرات! توجهت لفعالية تم الإعلان عنها لتأبين ضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية المنكوبة. ومن الطبيعي أن أشارك في تأبين الضحايا، وبعضهم بريطانيون... وغادرت بعد خمس دقائق، عندما بدأ البعض ترديد شعارات".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الأمن أبلغ السفير البريطاني خلال احتجازه بالاحتجاج على حضوره في التجمع.

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية البريطانية أن احتجاز سفيرها لدى إيران يتعارض مع القوانين الدولية.