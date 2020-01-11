بريطانيا: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية "خطوة أولى مهمة"
لندن - (د ب أ)
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن اعتراف إيران بأن جيشها أسقط طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ وتحطمها قرب طهران، يمثل "خطوة أولى مهمة".
وأضاف: "نريد الآن تحقيقًا دوليًا شاملاً وشفافًا ومستقلاً وإعادة جثامين الأشخاص الذين لقوا حتفهم".
وتابع: "هذا الحادث المأساوي يعزز فقط أهمية نزع فتيل التوترات في المنطقة".
وأردف: "من المهم للغاية أن يمضي جميع القادة الآن نحو سبيل دبلوماسي".
وكان الحادث الذى وقع يوم الأربعاء الماضى قد أسفر عن مقتل 176 شخصا هم جميع من كانوا على متن الطائرة.
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