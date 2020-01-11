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بريطانيا: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية "خطوة أولى مهمة"

07:54 م السبت 11 يناير 2020
بريطانيا: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية "خطوة أولى مهمة"

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن اعتراف إيران بأن جيشها أسقط طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ وتحطمها قرب طهران، يمثل "خطوة أولى مهمة".

وأضاف: "نريد الآن تحقيقًا دوليًا شاملاً وشفافًا ومستقلاً وإعادة جثامين الأشخاص الذين لقوا حتفهم".

وتابع: "هذا الحادث المأساوي يعزز فقط أهمية نزع فتيل التوترات في المنطقة".

وأردف: "من المهم للغاية أن يمضي جميع القادة الآن نحو سبيل دبلوماسي".

وكان الحادث الذى وقع يوم الأربعاء الماضى قد أسفر عن مقتل 176 شخصا هم جميع من كانوا على متن الطائرة.

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