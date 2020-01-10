وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يستعرضان الأوضاع بالمنطقة
07:21 م الجمعة 10 يناير 2020
وكالات:
استعرض وزير الدفاع الروسي، سيرخي شويجو، الوضع في الشرق الأوسط خلال محادثة هاتفية، مع نظيره الأمريكي مارك إسبر.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة "جرى اتصال هاتفي في العاشر من يناير بين وزير الدفاع الروسي سيرخي شويجو ووزير الدفاع الأميركي مايك إسبر، لبحث ".
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