أوكرانيا: لم نستبعد احتمال إصابة الطائرة المنكوبة في إيران بصاروخ

كييف - أ ش أ

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران أمس الأول الأربعاء، نتيجة إصابتها بصاروخ، مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها، لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن.

وأفاد الرئيس الأوكراني ـ حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم ـ بأنه سيناقش في وقت لاحق اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو آخر التطورات في التحقيقات الجارية بشأن هذا الحادث الذي وصفه "بـ"المأساه المروعة".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد صرح أمس الخميس، بان الطائرة الأوكرانية أسقطت على الأرجح بصاروخ إيراني، وذلك استنادا إلى مصادر كندية وغيرها.

وكانت إيران قد نفت في وقت على لسان المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران قد أصيبت بصاروخ أرض جو.

يشار إلى أن الطائرة الأوكرانية وهي من طراز "بوينج 737" كانت تقل أكثر من 170 شخصا عندما تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار "الخميني" الدولي بالقرب من العاصمة الإيرانية، طهران، بسبب مشاكل فنية، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية.