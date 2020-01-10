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أوكرانيا وألمانيا تتفقان على فتح تحقيق مستقل في تحطم طائرة أوكرانية

11:39 ص الجمعة 10 يناير 2020
أوكرانيا وألمانيا تتفقان على فتح تحقيق مستقل في تحطم طائرة أوكرانية

حطام الطائرة الأوكرانية

كييف - أ ش أ

اتفقت أوكرانيا وألمانيا على التعاون في إجراء تحقيق مستقل في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران بعد إقلاعها بوقت قصير.

وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "أعرب عن امتناني لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس لدعم ألمانيا وتعاطفها عقب الحادث المأساوي، واتفقنا خلال مكالمة هاتفية على التعاون في تحقيق مستقل ويتسم بالشفافية".

وناقش الطرفان آفاق "تسوية مينسك" في انتظار عقد اجتماع يجمع بين المستشار الألمانية أنجلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 11 يناير الجاري.

يذكر أن طائرة من طراز "بوينج" تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تحطمت وسقطت بعد وقت قليل من إقلاعها من طهران الأربعاء الماضي وراح ضحيتها 176 شخصًا.

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