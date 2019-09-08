"قسد" تسلم قواعدها الأمنية إلى مجلس تل أبيض العسكري شمالي سوريا

دمشق - أ ش أ

بدأت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في تسليم نقاطها الأمنية في المناطق المشمولة ضمن الاتفاق بين واشنطن وأنقرة لإنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية التركية إلى قوات مجلس "تل أبيض" العسكري "المؤسس حديثا".

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأحد، أن من ضمن الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة وتركيا مؤخرا تسليم قوات سوريا الديمقراطية نقاطها الأمنية إلى المجلس العسكري التابع لمنطقة تل أبيض المكون من أبناء المناطق ذاتها.

ونقلت القناة عن مسئول في المجلس العسكري بمنطقة تل أبيض استلام المجلس النقاط الأمنية من قوات سوريا الديمقراطية.

ويأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه الدوريات الأمريكية التركية المشتركة عملها، بحسب الاتفاق بين أنقرة وواشنطن، في المنطقة الآمنة شرق الفرات شمالي سوريا.

يذكر أن واشنطن وأنقرة توصلتا مؤخرا إلى اتفاق بشأن إعلان منطقة آمنة شمالي سوريا، وتم فى هذا الإطار إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة شمالي سوريا.