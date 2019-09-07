إيطاليا تعتقل عدة أشخاص بتهمة توفير الدعم المالي لـ "جبهة النصرة" في سوريا

روما- (د ب أ):

قالت الشرطة الإيطالية اليوم السبت إنها ألقت القبض على عدة أشخاص في منطقة "أبروتسو"، وسط البلاد، بتهمة ارتكاب جرائم مالية ساعدت في توفير التمويل لـ "جبهة النصرة الإرهابية" في سوريا.

وأضافت الشرطة وشرطة الأموال العامة أن مذكرة توقيف كانت صدرت بحق عشرة أشخاص، غير أنها لم تفصح عما إذا كان المشتبه بهم وضعوا قيد الاحتجاز أو الإقامة الجبرية.

ويتضمن المشتبه بهم ثمانية تونسيين ومواطنين إيطاليين اثنين، وبينهم إمام مسجد "أبروتسو" ومستشار ضرائب إيطالي.

وبحسب الشرطة، جرى جمع "مبالغ طائلة" لصالح جبهة النصرة، عبر الحيل المحاسبية والتهرب الضريبي.

كما ذهب جزء من هذه الأموال إلى أئمة مساجد في إيطاليا، بينهم إمام كان أدين في قضية إرهابية في الماضي، بحسب الشرطة الإيطالية وشرطة الأموال العامة.