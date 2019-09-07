  • عاجل:التعليم العالي تعلن موعد نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وبيراميدز قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    إيطاليا تعتقل عدة أشخاص بتهمة توفير الدعم المالي لـ "جبهة النصرة" في سوريا

    12:02 م السبت 07 سبتمبر 2019
    إيطاليا تعتقل عدة أشخاص بتهمة توفير الدعم المالي لـ "جبهة النصرة" في سوريا

    الشرطة الإيطالية

    روما- (د ب أ):

    قالت الشرطة الإيطالية اليوم السبت إنها ألقت القبض على عدة أشخاص في منطقة "أبروتسو"، وسط البلاد، بتهمة ارتكاب جرائم مالية ساعدت في توفير التمويل لـ "جبهة النصرة الإرهابية" في سوريا.

    وأضافت الشرطة وشرطة الأموال العامة أن مذكرة توقيف كانت صدرت بحق عشرة أشخاص، غير أنها لم تفصح عما إذا كان المشتبه بهم وضعوا قيد الاحتجاز أو الإقامة الجبرية.

    ويتضمن المشتبه بهم ثمانية تونسيين ومواطنين إيطاليين اثنين، وبينهم إمام مسجد "أبروتسو" ومستشار ضرائب إيطالي.

    وبحسب الشرطة، جرى جمع "مبالغ طائلة" لصالح جبهة النصرة، عبر الحيل المحاسبية والتهرب الضريبي.

    كما ذهب جزء من هذه الأموال إلى أئمة مساجد في إيطاليا، بينهم إمام كان أدين في قضية إرهابية في الماضي، بحسب الشرطة الإيطالية وشرطة الأموال العامة.

    الشرطة الإيطالية سوريا إيطاليا منطقة أبروتسو الإرهاب

    الخبر التالى:

    جيش الاحتلال يقصف نقطة عسكرية لحماس جنوبي قطاع غزة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان