بيع خطاب كان على متن مهمة "أبولو 15" إلى القمر مقابل 11 ألف يورو

موسكو - (د ب أ):

جرى بيع خطاب قام رواد فضاء إحدى مهمات "أبولو" بتهريبه إلى القمر ومنه إلى الأرض، في مزاد مقابل 11 ألف يورو (12 ألف دولار) في مدينة هامبورج الألمانية.

وكان رواد الفضاء ديفيس سكوت وجيمس أروين وألفريد وردن قد أخذوا الخطاب خلال مهمة "أبولو 15" في عام 1971 بدون تصريح من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وكان تاجر أمريكي ألماني قد نظم أن يتم أخذ عشرات الخطابات المختومة إلى القمر وإعادتها حتى يمكن بيعها لهواة الجمع. وتردد أن التاجر باع الخطابات لشركة أختام في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية.

وبيع الخطاب في دار "أوكشن جاليريز" للمزادات في هامبورج لمشتر من آسيا الذي لم يرد الكشف عن هويته. وبدأ المزايدات بـ7500 يورو، بحسب الدار.

وبعدما علمت ناسا عن الاتفاق الذي أبرمه رواد الفضاء، منعتهم من المشاركة في أي مهمات تالية إلى القمر.