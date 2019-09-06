خلال أسابيع.. بومبيو يكشف موعد الإعلان عن "صفقة القرن"

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الإدارة الأميركية ستعلن عن خطة السلام في الشرق الأوسط، المسماه إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" عربية.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد، من إعلان ترامب عن استقالة مبعوثه للسلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس، عن مصادر بالبيت الأبيض، الخميس، أن استقالة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات لن تؤثر على موعد إعلان خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعلن مسئول بارز بالإدارة الأمريكية، أن جرينبلات وهو أحد مهندسي خطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط، سوف يغادر منصبه في الأسابيع المقبلة.