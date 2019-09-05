نتنياهو لا يستبعد احتمال عقد لقاء بين ترامب وروحاني

القاهرة- (مصراوي):

توقع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً مع نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال نتنياهو خلال اجتماع جمعه برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إنه متأكد من أن ترامب سيتخذ موقفا أشد حزما في الشأن الإيراني.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن رئيس الوزراء ونتنياهو اتفقا خلال اجتماعهما في لندن على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقالت متحدثة باسم رئيس الحكومة إن جونسون ونتنياهو "اتفقا على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. رئيس الوزراء شدد على الحاجة للحوار والحل الدبلوماسي".

وأضافت المتحدثة أن جونسون قال أيضا إنه يتطلع لرؤية مقترحات الولايات المتحدة بشأن اتفاق سلام إسرائيلي-فلسطيني قابل للتطبيق.