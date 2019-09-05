أردوغان يهدد بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للوصول لأوروبا

إسطنبول - (د ب أ):

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للوصول لأوروبا، وذلك في حال لم تحصل أنقرة على مساعدات دولية كافية ودعم لإقامة " منطقة أمنة" في شمال سوريا.

وقال أردوغان أمام أعضاء حزبه في أنقره "سوف يتعين علينا فتح الأبواب" مضيفا أن تركيا "لم تتلق الدعم الضروري من العالم، وخاصة أوروبا" لكي تتمكن من تحمل عبء اللاجئين السوريين.

وأضاف " تركيا لا تستطيع تحمل هذا العبء بمفردها".

يشار إلى أن تركيا تأوي أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث أنها تستضيف 4 مليون لاجئ، بينهم أكثر من 6ر3 لاجئ من سوريا.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، الذي أبرم اتفاقا مع أنقرة في 2016 لوقف عبور المهاجرين لاراضيها إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية بالمليارات، وأكدت على "الدعم الكبير" الذي قدمه التكتل بالفعل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للهجرة ناتاشا بيرتود، اليوم الخميس، ردا على تصريحات أردوغان: "حتى يومنا هذا قدم الاتحاد الأوروبي 6ر5 مليار يورو (2ر6 مليار دولار) من أصل 6 مليارات كان قد تم الاتفاق عليها".

وقال أردوغان إن تركيا تريد إقامة منطقة آمنة بالقرب من الحدود مع سوريا حتى نهاية سبتمبر الجاري، معللا طلبه بوجود " تهديد بنزوح الملايين من اللاجئين الجدد" من مدينة إدلب السورية.

ورفضت بيرتود التعقيب على مقترح الرئيس التركي.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 570 ألف شخص فروا من مدينة إدلب على طول الحدود التركية، منذ أن بدأت الحكومة السورية عملياتها العسكرية في أبريل الماضي.

ولم يتضح بعد من سوف يسيطر على المنطقة أو حجمها . وأشار أردوغان إلى أن تركيا مستعدة للتحرك بمفردها إذا أخفق الاتفاق.

وقال أردوغان إن حكومته تهدف لإعادة توطين " ما لا يقل عن مليون" لاجئ سوري في المنطقة الآمنة.