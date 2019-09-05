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    العنف ضد الأجانب يتسبب في إغلاق سفارة جنوب أفريقيا في نيجيريا

    02:32 م الخميس 05 سبتمبر 2019
    العنف ضد الأجانب يتسبب في إغلاق سفارة جنوب أفريقيا في نيجيريا

    العنف ضد الأجانب في نيجيريا - ارشيفية

    القاهرة (مصراوي)

    أعلنت حكومة جنوب أفريقيا إغلاق سفارتها في نيجيريا بصورة مؤقتة، مرجعة الأمر إلى المخاوف بشأن سلامة العاملين في البعثة الدبلوماسية، بحسب بي بي سي.

    ونقلت بي بي سي عن تقارير من عدة مدن نيجيرية تفيد بتعرض مقار البعثات الدبلوماسية الجنوب أفريقية لتظاهرات عنيفة في إطار الهجمات التي تتعرض لها الهيئات والشركات التابعة لجنوب أفريقيا.

    وتأتي هذه التطورات في أعقاب أعمال العنف ضد الأجانب في جنوب أفريقيا ما تسبب في سقوط سبعة قتلى على مدار الأيام الماضية.

    العنف ضد الأجانب إغلاق سفارة جنوب أفريقيا نيجيريا

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