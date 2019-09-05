كوريا الجنوبية تدعو لاستئناف المحادثات النووية بين بيونج يانج وواشنطن في أسرع وقت

سول - (أ ش أ):

أعرب رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون، اليوم الخميس، عن أمله فى استئناف محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، قائلا إن نتائجها ستؤثر على إحلال سلام دائم فى شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن رئيس الوزراء قوله، في كلمة ألقاها في حفل افتتاح "حوار سول للدفاع" - وهو منتدى أمني دولي سنوي - إن الكوريتين والولايات المتحدة تواصل جهودها لإيجاد طريقة لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية منذ العام الماضي.

وأضاف أنه لم يتم التوصل إلى نتائج ملحوظة بعد، إلا أن الكوريتين والولايات المتحدة مازالت تحافظ على مسار الحوار لإيجاد طريقة ترضي جميع الأطراف.

وتابع قائلا "في الوقت الحالي، نسعى لاستئناف المحادثات على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية سعت إلى تحقيق السلام بين الكوريتين عبر مشاريع عديدة مثل إنشاء مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين، وإجراء مسح أولي لإعادة ربط الطرق والسكك الحديدية بين الكوريتين ونزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة.

وصرح بأن شبه الجزيرة الكورية شهدت السلام في هذا النطاق، ومع ذلك فإنه سلام غير مكتمل ومؤقت.

وأكد أن الحكومة الكورية الجنوبية ستواصل جهودها لنشر السلام وترسيخ جذوره ودعم المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يستمر "حوار سول للدفاع" الذي تستضيفه وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، حتى يوم غد الجمعة، بحضور مسؤولين دفاعيين وخبراء مدنيين من حوالي 50 دولة لمناقشة القضايا الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.