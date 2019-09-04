  • عاجل:الحكومة تعلن حالات حرمان الابنة "غير المتزوجة" من معاش والدها

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    روسيا: العثور على الصندوقين الأسودين لمقاتلة "سوخوي-25 أو بي" المنكوبة

    02:44 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    روسيا: العثور على الصندوقين الأسودين لمقاتلة "سوخوي-25 أو بي" المنكوبة

    علم روسيا

    موسكو - أ ش أ

    أعلنت دائرة الطواريء في إقليم (ستافروبول) جنوب روسيا، العثور على الصندوقين الأسودين للمقاتلة الهجومية (سوخوي-25) التي تحطمت بالأمس الثلاثاء.

    وقال ممثل لدائرة الطواريء في ستافروبول - في تصريح لوكالة أنباء /سبوتنيك/ اليوم الأربعاء -: "لقد تم انتشال الصندوقين الأسودين من مكان تحطم سوخوي-25" مضيفاً أن حالة مسجل الصوت على متن الطائرة ومسجل بيانات الرحلة، مرضية.

    من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم مصرع قائدي المقاتلة الهجومية.. مشيرة إلى أنه لم يكن أمام الطيارين الوقت للقفز من الطائرة.

    وكانت الوزارة أكدت تحطم الطائرة في إقليم (ستافروبل) في مكان خال من السكان بدون حدوث أضرار، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تحلق بدون ذخائر، وتحطمت خلال القيام بطلعة تدريبية.

    هذا المحتوى من

    روسيا الصندوق الأسود لمقاتلة سوخوي-25 مقاتلة سوخوي-25 وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة

    الخبر التالى:

    الصين تتهم واشنطن باستخدام نفوذها لقمع "هواوي"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان