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    إيران تحتجز 7 قوارب صيد وتعتقل 24 أجنبيًا على متنها في خليج عمان

    12:31 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    إيران تحتجز 7 قوارب صيد وتعتقل 24 أجنبيًا على متنها في خليج عمان

    علم ايران

    القاهرة - مصراوي:

    احتجز الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، سبعة قوارب صيد، واعتقل 24 أجنبيًا كانوا على متنها، قرب ميناء جاسك في خليج عمان.

    وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، نقلته "روسيا اليوم"، إن قوارب الصيد انتهكت القوانين الخاصة بالصيد واقتربت من السواحل الإيرانية أكثر من المسافة القانونية.

    وأشار الحرس الثوري إلى مصادرة 222 طن من الأسماك كانت على متن القوارب المذكورة.

    إيران خليج عمان الحرس الثوري الإيراني

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