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بعد أسبوع على انهيار الشركة الأم.. "توماس كوك" هولندا تشهر إفلاسها

04:49 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
بعد أسبوع على انهيار الشركة الأم.. "توماس كوك" هولندا تشهر إفلاسها

توماس كوك هولندا

امستردام- (د ب أ):

أشهرت شركة "توماس كوك هولندا" المملوكة لعملق السياحة البريطانية "توماس كوك" إفلاسها، الاثنين، وذلك بعد أسبوع من انهيار الشركة الأم.

وأشارت الشركة في هذا الصدد إلى فشل محاولة الاستمرار كشركة مستقلة، أو بالتعاون مع شركات أوروبية أخرى مملوكة لـ "توماس كوك".

وأضافت أنها تدرس في الوقت الحالي بيع أصولها بالكامل أو بشكل جزئي، لافتة إلى وجود العديد من المهتمين بذلك.

كانت الشركة الأم أشهرت إفلاسها الأسبوع الماضي، وتبعها العديد من الشركات الأوروبية المملوكة لها.

وألغى الفرع الهولندي، "توماس كوك ندرلاند"، في أعقاب إشهار الإفلاس كل الرحلات المحجوزة.

ويعمل لدى الفرع الهولندي، وفق بيانات "توماس كوك ندرلاند" 200 شخص.

توماس كوك هولندا هولندا امستردام
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