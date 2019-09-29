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    بريطانيا.. آلاف المتظاهرين يحتجون على التقشف وسياسة "بريكست"

    08:44 م الأحد 29 سبتمبر 2019
    بريطانيا.. آلاف المتظاهرين يحتجون على التقشف وسياسة "بريكست"

    تظاهرات في بريطانيا

    لندن - (د ب أ)

    خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في بريطانيا اليوم الأحد احتجاجا على التقشف والسياسة التي تتبعها البلاد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

    وقامت مجموعة من المتظاهرين بإطلاق بالون طوله ستة أمتار يصور رئيس الوزراء بوريس جونسون.

    وفي مسيرة نظمتها نقابات وجماعات يسارية في شمالي البلاد، احتج المشاركون بلافتات وصفارات وطبول ضد سياسات التقشف والتخفيضات في نظام الرعاية الصحية.

    كما انطلقت مظاهرة ثانية ضد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والسياسة المتصلبة التي تتبعها الحكومة في النزاع على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    وذكرت صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز أنه من المتوقع مشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص.

    بريطانيا تظاهرات بريكست الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون

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