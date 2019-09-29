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    المغرب: حالة طبية طارئة تمنع الملك من حضور جنازة جاك شيراك

    07:53 م الأحد 29 سبتمبر 2019
    المغرب: حالة طبية طارئة تمنع الملك من حضور جنازة جاك شيراك

    الملك محمد السادس ملك المغرب

    القاهرة – مصراوي:

    أصدر الديوان الملكي المغربي، اليوم الأحد، بيانا أكد فيه تعرض الملك محمد السادس، لالتهاب رئوي حاد يتطلب الراحة الطبية لعدة أيام.

    وأشار الديوان الملكي إلى أن العارض سيمنع الملك المغربي من حضور جنازة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، ويقوم ولي العهد الأمير مولاي الحسن بتمثيل المملكة في المراسم الرسمية للجنازة.

    ونص بيان الديوان الملكي على "تعرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد. ولهذا السبب، فقد أوصى الطبيب الخاص لجلالة الملك بخلود جلالته لفترة راحة طبية لبضعة أيام".

    الملك محمد السادس المغرب التهاب رئوي جنازة جاك شيراك

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