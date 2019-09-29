بعد انهيار محادثات تشكيل حكومة الاحتلال.. نتنياهو وجانتس يتبادلان اللوم

تل أبيب- (أ ف ب):

تبادل رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وخصمه الرئيسي بيني جانتس اللوم، الأحد، بعد انهيار محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي وفشل كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات المتعثرة.

وانهارت جولة جديدة من المفاوضات بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو وتحالف أزرق أبيض الوسطي بزعامة جانتس وبدا الطرفان بعيدان عن إمكانية التوصل إلى حل.

واوضح الليكود إن نتنياهو سيبذل "آخر جهد" للتوصل إلى اتفاق قبل إبلاغ رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه غير قادر على تشكيل حكومة.

وفي حال فعل نتنياهو ذلك، على ريفلين إما أن يطلب من جانتس تشكيل الائتلاف أو دعوة البرلمان للاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء وذلك بتصويت 61 نائبا من أصل 120.

واكد الليكود في بيان "سيبذل نتنياهو جهدا أخيرا لمحاولة تشكيل الحكومة قبل أن يعيد التفويض إلى الرئيس".

ووصفت الجولة الأخيرة من المفاوضات بأنها "خيبة أمل كبيرة".

واتهم تحالف أزرق أبيض الليكود بأنه "يستعين بالشعارات للحصول على مزيد من الدعم استعدادا لجر إسرائيل نحو جولة أخرى من الانتخابات بناء على طلب نتنياهو".

وأجرت إسرائيل في 17 سبتمبر انتخاباتها التشريعية الثانية خلال هذا العام بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات أبريل.

وتحتفل إسرائيل مساء الأحد بعيد رأس السنة العبرية الذي يستمر ليومين، ولا يتوقع إجراء مفاوضات خلال هذه الفترة.

وقال الليكود في وقت لاحق إن جانتس ونتنياهو تحدثا هاتفيا واتفقا على عقد اجتماع يضم مفاوضي الجانبين الأربعاء ومن ثم عقد لقاء يجمعهما.

لكن تحالف جانتس لم يؤكد هذا الامر.

ويسعى حزب نتنياهو إلى التفاوض على أساس حل وسط طرحه ريفلين لتشكيل حكومة وحدة.

ويشير اقتراح ريفلين الى بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء في الوقت الحالي، على أن يتنحى في حال وجهت له اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة.

وينتظر نتنياهو في أوائل أكتوبر جلسة استماع في التهم الموجهة إليه.

وبحسب السيناريو المقترح، يتولى جانتس منصب رئيس الوزراء في حال توجيه الاتهام لنتنياهو.

ويقول نتنياهو إنه لن يتخلى عن الأحزاب اليمينية والدينية الصغيرة التي تدعمه في البرلمان ما يرفع عدد المقاعد التي حصل عليها لرئاسة الوزراء إلى 55 مقعدا.

ويقول تحالف جانتس إنه يجب أن يكون هو رئيس الوزراء أولا بموجب أي ترتيب تناوب لأنه حصل على مقعد اكثر في انتخابات 17 سبتمبر.

وفاز أزرق أبيض ب 33 مقعدا متقدما بفارق مقعد واحد عن الليكود.

ويدعم 54 نائبا في البرلمان جانتس لرئاسة الوزراء، بينهم 10 نواب عرب يقولون إنهم لن يشاركوا في حكومة رئيس هيئة الأركان السابق.

وكلف ريفلين نتنياهو الأربعاء محاولة تشكيل الحكومة وامام الأخير مهلة 28 يوما للقيام بذلك مع تمديد لمدة أسبوعين فقط.

وهددت الانتخابات غير الحاسمة مستقبل نتنياهو السياسي.

ويبقى احتمال الدعوة إلى انتخابات إسرائيلية جديدة هي الثالثة خلال عام واردا.