مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا الفيضانات بالهند

القاهرة - أ ش أ

أعربت مصر عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات التي ضربت ولايتيّ : "أوتار براديش" و"ماهاراشترا" في الهند مؤخراً، مما أسفر عن مصرع العشرات، وتضرر آلاف الأشخاص.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، وقوفها حكومةً وشعباً مع الحكومة والشعب الهندي تلك الأحداث.

وأعربت عن ثقتها في تجاوز الشعب الهندي "الصديق" تلك المحنة.