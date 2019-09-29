مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا الفيضانات بالهند
03:21 م الأحد 29 سبتمبر 2019
القاهرة - أ ش أ
أعربت مصر عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات التي ضربت ولايتيّ : "أوتار براديش" و"ماهاراشترا" في الهند مؤخراً، مما أسفر عن مصرع العشرات، وتضرر آلاف الأشخاص.
وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، وقوفها حكومةً وشعباً مع الحكومة والشعب الهندي تلك الأحداث.
وأعربت عن ثقتها في تجاوز الشعب الهندي "الصديق" تلك المحنة.
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