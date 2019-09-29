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    شرطة هونج كونج تعتقل العشرات أمام مقر الحكومة

    12:56 م الأحد 29 سبتمبر 2019
    شرطة هونج كونج تعتقل العشرات أمام مقر الحكومة

    احتجاجات هونج كونج

    هونج كونج - (د ب أ):

    اعتُقل عشرات المحتجين في هونج كونج بعد أن هرعت شرطة مكافحة الشغب للتعامل مع مظاهرة منظمة أمام مقر الحكومة وقاعدة جيش تحرير الشعب.

    وبينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، تم إطلاق مدفع مياه مزود بصبغة زرقاء ومواد كيميائية، فوق حاجز يقع حول المباني.

    وبينما ألقى المتظاهرون الحجارة والقنابل الحارقة (مولوتوف)، دخلت الشرطة التكتيكية من الجانب وفاجأت المجموعة.

    ومع حدوث حالة فوضى، أطاحت مجموعات من الشرطة بالمتظاهرين على الأرض بالهراوات. واستمر أفراد الشرطة في إجبار المتظاهرين على الركوع، ويدا الكثيرون على الأرض بلا حراك أو مصابين بسبب المناوشات.

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