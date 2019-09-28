نحو 30 رئيس دولة وحكومة يشاركون في مراسم تكريم جاك شيراك

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن حوالي 30 رئيس دولة وحكومة أجنبية بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلنوا حضورهم الاثنين مراسم تأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

وقال الاليزيه أن بين الرؤساء الذين أعلنوا حضورهم الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والكونغولي دينيس ساسو نغيسو ورئيسي الوزراء اللبناني سعد الحريري والمجري فيكتور أوربان.

وستجري هذه المراسم للرئيس الأسبق الذي توفي الخميس عن 86 عاما في كنيسة سان سولبيس الإثنين.

وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال أعلنوا نيتهم حضور هذه المراسم.

وسيبقى عدد منهم لغداء مقرر في قصر الاليزيه.