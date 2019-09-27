برج خليفة يكتسي بعلم مصر تضامنًا مع الشعب

القاهرة - (مصراوي):

اكتسى برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية، اليوم الجمعة، بألوان علم مصر، وذلك تزامنًا مع احتفالات التي أُقيمت في ميدان المنصة في مدينة نصر، تأييدًا لاستقرار الدولة المصرية.

وظهر برج خليفة في الصور التي تداولها النشطاء عبر تويتر، مُنيرًا بأكمله بألوان العلم المصري وأمامه العشرات يلتقطون الصور.

واجتمع آلاف المواطنين، عقب صلاة الجمعة، في مدينة نصر للمشاركة في مظاهرة حاشدة لتأييد الرئيس السيسي في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي يرددها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية.

وحرص عدد من النجوم على المشاركه في ماراثون تأييد ودعم الرئيس السيسي من خلال حفل المنصه، إذ شارك الفنان محمد رمضان ومحمد نور وطارق الشيخ، وغيرهم.