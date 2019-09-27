  • عاجل:القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيرياً واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك الطقس سد النهضة أسعار الذهب انتخابات تونس هجوم أرامكو السعودية

    برج خليفة يكتسي بعلم مصر تضامنًا مع الشعب

    08:25 م الجمعة 27 سبتمبر 2019
    برج خليفة يكتسي بعلم مصر تضامنًا مع الشعب

    برج خليفة يكتسي بألوان علم مصر

    القاهرة - (مصراوي):

    اكتسى برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية، اليوم الجمعة، بألوان علم مصر، وذلك تزامنًا مع احتفالات التي أُقيمت في ميدان المنصة في مدينة نصر، تأييدًا لاستقرار الدولة المصرية.

    وظهر برج خليفة في الصور التي تداولها النشطاء عبر تويتر، مُنيرًا بأكمله بألوان العلم المصري وأمامه العشرات يلتقطون الصور.

    واجتمع آلاف المواطنين، عقب صلاة الجمعة، في مدينة نصر للمشاركة في مظاهرة حاشدة لتأييد الرئيس السيسي في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي يرددها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية.

    وحرص عدد من النجوم على المشاركه في ماراثون تأييد ودعم الرئيس السيسي من خلال حفل المنصه، إذ شارك الفنان محمد رمضان ومحمد نور وطارق الشيخ، وغيرهم.

    علم مصر برج خليفة دبي

    الخبر التالى:

    الأمير هاري يسلك طريق والدته في مواقع إزالة الألغام في أنجولا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان