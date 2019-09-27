​كوريا الشمالية تشيد بترامب وتصفه بالحكيم والشجاع

سول - (أ ش أ):

أشادت كوريا الشماليّة، اليوم الجمعة، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصفته بأنّه "حكيم" و"شجاع"، معتبرة أنه يختلف عن سياسيّين آخرين في واشنطن لديهم هوس نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

وقال مستشار وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كي-كوان وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن الاجتماعات بين ترامب وكيم أصبحت مناسبة تاريخية لتأكيد زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة على إرادتهما السياسية في إنهاء العلاقات العدوانية بين البلدين وتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وأكد أن كوريا الشمالية أعادت مواطنين أمريكيين احتجزتهم بسبب ممارستهم الأفعال العدوانية ضدها، إضافة إلى إعادة رفات الجنود الأمريكيين إلى الولايات المتحدة من أجل بناء الثقة والوفاء بالإعلان المشترك بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تحقق أي شيء للوفاء بالإعلان المشترك بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الذي توصلتا إليه في قمة سنغافورة، وتراجعت العلاقات الثنائية بينهما بسبب استئناف التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول التي تعهد ترامب بتعليقها وتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية.

وأضاف مستشار وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كي-كوان أن بعض السياسيين في واشنطن يزعمون أن كوريا الشمالية يجب عليها التخلي عن الأسلحة النووية أولا لوصولها إلى مستقبل مشرق، وتسود وجهات نظر غير سليمة فيها بأن العقوبات أدت إلى إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار.