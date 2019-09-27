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    لافروف: روسيا مستعدة لدعم مبادرات لتعزيز الأمن والسلام في أفريقيا

    01:13 ص الجمعة 27 سبتمبر 2019
    لافروف: روسيا مستعدة لدعم مبادرات لتعزيز الأمن والسلام في أفريقيا

    سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

    نيويورك- أ ش أ:

    أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الوضع في ليبيا يشكل خطرا على دول جنوب أوروبا ودول أفريقية ، مشددا على أن روسيا مستعدة لدعم مختلف المبادرات لتعزيز الأمن والسلام في أفريقيا، بما في ذلك العمل على مشروع قرار حول تمويل عمليات حفظ السلام في أفريقيا.

    وقال لافروف ، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تعزيز الأمن والسلام في أفريقيا ، اليوم الخميس ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية ، "إن التدخل العسكري الذي شنه حلف الناتو على ليبيا قبل 8 سنوات أغرق البلاد بالفوضى وقوض منظومة ضمان الأمن في شمال أفريقيا، وتسبب بانتشار الأسلحة والعناصر الإجرامية في كافة أنحاء القارة".

    وأضاف " إن ليبيا أصبحت ملاذا ومعقلا لمختلف الإرهابيين، الذين ينضم إليهم مسلحون قادمون من العراق وسوريا وبلدان أخرى ، وتعاني بنتيجة ذلك دول منطقة الصحراء والساحل".

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