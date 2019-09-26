روحاني: أوروبا لم تنفذ تعهداتها للحفاظ على الاتفاق النووي

نيويورك - (د ب أ)

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس، الدول الأوروبية التي تؤيد الاتفاق النووي عام 2015 بعدم التحرك لتنفيذ تعهداتها بالحفاظ عليه.

كما جدد الرئيس الإيراني التأكيد على أنه يجب على الولايات المتحدة أن "تتوقف عن سياسة الضغوط القصوى"، مشيرا إلى العقوبات التي تستهدف تعطيل الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على تغيير سياساتها.

وقال روحاني إنه عندها فقط ستكون إيران والولايات المتحدة "قادرتين على الحديث والتوصل لنتيجة".

وقال روحاني إنه بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، "تعهدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا لنا بأنها ستكون قادرة على تعويض الخروج".

وأضاف روحاني "للأسف عندما حان الوقت للفعل، أظهرت أوروبا عجزها أو عدم استعدادها".

وقال روحاني في حديثه للصحفيين في نيويورك عبر مترجم، وذلك بعد يوم من إلقاء كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة إنه سيستمر في المفاوضات مع الدول الأوروبية، لكنه حذر من أن إيران سوف تتخذ إجراءات أخرى لانتهاك القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي.

وتقول إيران إنها ستنسحب من الاتفاق خطوة بخطوة ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة بعدما انسحبت واشنطن بشكل أحادي من الاتفاق النووي العام الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أقدمت على انتهاك آخر في الاتفاق عبر البدء في تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة.

وشدد روحاني على أن الخطوة جرت بشكل صارم "لأغراض البحث والتطوير".

وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.