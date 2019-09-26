  • عاجل:النائب العام يأمر بالتحقيق في وقائع التحريض على التظاهرات وما تبعها من أحداث

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    سعر الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك الطقس سد النهضة أسعار الذهب انتخابات تونس هجوم أرامكو السعودية

    واشنطن تفرض عقوبات على الزعيم الكوبي راؤول كاسترو

    08:43 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    واشنطن تفرض عقوبات على الزعيم الكوبي راؤول كاسترو

    الزعيم الكوبي راؤول كاسترو

    واشنطن - (د ب ا)

    فرضت الولايات المتحدةعقوبات على الزعيم الكوبي راؤول كاسترو فى الوقت الذى تشدد فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغوط على هافانا.

    وتعني العقوبات، التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، عدم السماح لكاسترو بدخول الأراضي الأمريكية، وتسري هذه الإجراءات أيضا على أفراد أسرة كاسترو.

    وربط بومبيو أيضا العقوبات الجديدة بدعم كوبا لفنزويلا.

    وتعد هذه الخطوة، التي تثور مزاعم حول ارتباطها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في كوبا، الأحدث من نوعها فى انتكاسة للدفء الذى دب في أوصال العلاقات الأمريكية الكوبية، الذي بدأ فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

    راؤول كاسترو العقوبات الأمريكية الولايات المتحدة دونالد ترامب

    الخبر التالى:

    فرنسا تعلن الإثنين المقبل يوم حداد وطني بعد وفاة جاك شيراك
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان