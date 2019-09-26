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    بومبيو يهاجم بشار الأسد: خطر على الشرق الأوسط

    06:25 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    بومبيو يهاجم بشار الأسد: خطر على الشرق الأوسط

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    القاهرة – مصراوي:

    هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الرئيس السوري بشار الأسد، واعتبره مسئولا عن "أعمال شنيعة بينها القتل والتعذيب واستخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه".

    وأضاف في مؤتمر صحفي بنيويورك، الخميس، إنه سوف يطلع نظرائه على ما توصل إليه من دلائل على استخدام السلاح الكيماوي ضد السوريين.

    كما اعتبر بومبيو في مؤتمر صحفي أن "نظام الأسد خطر على الشرق الأوسط"، كما طالب الحكومة السورية بإطلاق سراح المعتقلين الأجانب والسوريين في السجون.

    كما تطرق بومبيو إلى قضية استهداف شركة أرامكو السعودية، مشيرا إلى أن إيران تقف وراء الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.

    الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بشار الأسد سوريا

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