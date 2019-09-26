منظمة الصحة العالمية: وفاة 8 اشخاص بالكوليرا في السودان

الخرطوم- (أ ف ب):

نقلت منظمة الصحة العالمية الخميس عن وزارة الصحة السودانية ان ثمانية اشخاص توفوا جراء الكوليرا في السودان، 6 منهم في ولاية النيل الأزرق.

واشارت الى أن عدد الإصابات بالكوليرا التي سجلت في البلد الواقع في الجزء الشرقي من شمال أفريقيا، بلغ 184 حالة بينها 128 بولاية النيل الأزرق و56 في ولاية سنار.

وقالت المنظمة في بيان تلقته فرانس برس "وفق سجلات وزارة الصحة السودانية، سجلت 8 حالات وفاة مرتبطة بالكوليرا ست منها في ولاية النيل الأزرق واثنتان في ولاية سنار".

ونقل البيان عن نعيمه القصير ممثلة المنظمة في السودان، قولها: "نعمل على مدار الساعة مع وزارة الصحة الاتحادية والسلطات في الولايات للسيطرة على الانتشار والحد من الوفيات".

وأكدت المنظمة أن 36 طنا من ادوية الكوليرا والمساعدات الطبية وصلت الى العاصمة الخرطوم ويتم الاعداد لتوزيعها على المنظمات التي تشارك في جهود الحد من الوباء.

واوضحت ان هذه الشحنة يمكنها معالجة 2,500 من مرضى الاسهال وسيتم توزيعها على مراكز علاج الكوليرا في ولايتي النيل الأزرق وسنار وبعض الولايات المجاورة التي تزداد فيها مخاطر الانتشار.

ومرض الكوليرا ناتج من بكتيريا تعيش في مصادر المياه ويمكن أن يؤدي الي الوفاة إذا لم يعالج.

كما أن نقص المياه النظيفة خارج الخرطوم وضعف امكانات القطاع الصحي يزيدان من مخاطر انتشار المرض في البلد الذي يبلغ عدد سكانه اربعين مليون نسمة.

وقضى العشرات بسبب الإسهالات عام 2016 بعد تسجيل نحو الف إصابة بالكوليرا في ذلك العام في مختلف انحاء السودان.

ومعظم سكان النيل الازرق من أصول أفريقية وشكل الولاية مركزا لمتمردي الحركة الشعبية- شمال السودان في حربها ضد السلطات في الخرطوم منذ عام 2011.

وأعلن الجيش السوداني وقفا لاطلاق النار في مناطق النزاع بما فيها النيل الأزرق عقب اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في ابريل الماضي.